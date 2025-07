Nasce Mel, segunda filha de Neymar com Bruna Biancardi

Bruna Biancardi precisou passar por uma cesárea de emergência após o rompimento da bolsa. No entanto, até o momento, ninguém da família deu informações sobre o nascimento. Essa é a segunda filha do casal, que também são pais de Mavie, de 1 ano e nove meses.

A segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi nasceu! Mel veio ao mundo na madrugada deste sábado (5), no Hospital São Luiz Star, no Itaim Bibi, em São Paulo, de acordo com o “Portal LeoDias”.

Dessa forma, Neymar foi liberado do treino do Santos deste sábado no CT Rei Pelé para estar nessas primeiras horas com a família. Aliás, ele deve ganhar mais uns dias de folga para ficar com Bruna, Mel e Mavie. O clube paulista só volta a campo no próximo dia 13, contra o Palmeiras.

Neymar tem quatro filhos

Essa é a quarta filha do jogador. Ele é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas no início de sua trajetória no futebol e de Helena, que completou na última quinta-feira (3), 1 ano de vida, cuja a mãe é Amanda Kimberlly.

Nesta semana, aliás, o jogador esteve com as duas filhas no aniversário de Helena. A comemoração foi intimista em uma chácara no interior de São Paulo, após o cancelamento da festa oficial que ocorreria neste sábado. O filho mais velho não compareceu por estar em uma viagem na Europa com a mãe.