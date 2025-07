Musiala tem fratura na fíbula e lesão de ligamentos, segundo jornal alemão

O atacante Jamal Musiala sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda e lesões nos ligamentos do tornozelo, durante a derrota do Bayern de Munique por 2 a 0 para o PSG , neste sábado (05/7), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A informação é do jornal alemão “Bild”. O clube alemão ainda não divulgou uma nota oficial.

A reprodução do lance através da geradora de imagens mostrou que, após a queda, Musiala estava com o tornozelo esquerdo quebrado. A partida, aliás, representava a primeira aparição do jogador como titular. Afinal ele se recuperou de uma ruptura muscular na coxa esquerda, que o tirou três meses de ação.

Ele entrou em três partidas desse Mundial. Ele atuou por 30 minutos na estreia contra o Auckland, mais 26 minutos contra o Boca Jrs (vitória por 2 a 1) e, por fim, 19 minutos no 4 a 2 contra o Flamengo. Ainda segundo o “Bild”, a previsão inicial é de cinco meses de recuperação da fratura.

“Foi difícil, eu fiquei muito irritado no intervalo. Para uma pessoa como Jamal (Musiala), que vive para isso, voltando a jogar depois de um longo período, e isso acontece, da maneira como aconteceu, você se sente impotente. Meu sangue ainda está fervendo nesse momento, não é pelo resultado, eu entendo que isso é o futebol. Mas é o fato de acontecer com alguém que desfruta tanto do jogo e que é muito importante para nós”, disse Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique.

Musiala já liberado pelo hospital

Por fim, Musiala já foi liberado pelo hospital e voltou para a delegação do Bayern de Munique. Os alemães vão viajar para Orlando, onde ficaram durante toda a competição. Depois eles retornaram para a Alemanha, onde os jogadores ganharam duas semanas de férias.