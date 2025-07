Vasco demite diretor de marketing após publicação polêmica

O Vasco demitiu, nesta quinta-feira (3), o diretor executivo de marketing e comercial da SAF, Henrique Gutterres. Assim, o clube decidiu encerrar o contrato do profissional, que estava no cargo desde novembro de 2024, por causa de uma publicação que repercutiu de forma negativa entre os torcedores. A informação foi do canal “Expresso 1923” .

Afinal, durante a semana, o ex-diretor anunciou “oportunidades de negócio com o Vasco” com o objetivo de buscar parceiros para o clube carioca. No entanto, a publicação continha erros de ortografia, assim como apresentava o escudo e o nome do clube errados, o que irritou parte da torcida.