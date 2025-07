Seleção feminina inicia preparação para a Copa América

A atividade contou com duas ausências. A meia Giovanna Waksman, que se apresentou apenas no começo da noite, e o treinador Arthur Elias, que precisou se ausentar por um compromisso pessoal e retorna à concentração na manhã desta sexta-feira (04).

SA Seleção feminina realizou nesta quinta-feira (03) o primeiro treinamento em preparação para a disputa da Copa América , que acontece no Equador, a partir do dia 11. Depois de se apresentarem ao longo do dia, as jogadoras já foram para o gramado da Granja Comary na parte final da tarde.

O auxiliar técnico Rodrigo Iglesias comandou a atividade. Além das 22 atletas convocadas pelo treinador, também participaram do treino as seis jogadoras chamadas por Arthur Elias para participarem da preparação junto com a Seleção. Uma delas era a volante Yaya, que acabou sendo chamada para a lista do torneio após o corte de Ana Vitória.

“Estou muito feliz de disputar a minha primeira Copa América. É claro que disputei uma Olimpíada, que é grande demais, mas é o mesmo sentimento de estar indo para uma Copa América. Ninguém quer que uma companheira se machuque. Desejo melhoras para ela. Estou aqui para jogar por ela e por todas”, afirmou a jogadora.

A competição estava prevista para começar no dia 12 de julho. Entretanto, a partida entre Equador e Uruguai, que abre o torneio, foi antecipada em um dia, e acontecerá no dia 11. O Brasil estreia na Copa América contra a Venezuela, no dia 13. Depois, a Seleção enfrenta a Bolívia no dia 16, o Paraguai no dia 22 e fecha a fase de grupos contra a Colômbia, no dia 25.