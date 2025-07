Palmeiras terá formação inédita e novo capitão contra o Chelsea

Verdão terá sistema defensivo modificado nas quartas de final do Mundial de Clubes, e Weverton será o dono da braçadeira

O Palmeiras encara o Chelsea nesta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O técnico Abel Ferreira será obrigado a mexer em seu sistema defensivo já que Murilo está machucado, além de Gustavo Gómez e Piquerez estarem suspensos. Contudo, com a ausência do trio, o Verdão pode ter uma formação inédita contra os ingleses.