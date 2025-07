O que Palmeiras e Fluminense devem fazer para avançarem no Mundial de Clubes

Verdão e Tricolor entram em campo nesta sexta-feira (4) contra Chelsea e Al-Hilal, respectivamente, pelas quartas de final da competição / Crédito: Jogada 10

Nesta sexta-feira (4), às 16h, o Fluminense entra em campo para enfrentar o Al-Hilal pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025. Mais tarde, às 22h, o Palmeiras enfrenta o Chelsea. O jogo do Tricolor acontece no Camping World Stadium, em Orlando-EUA, que possui capacidade para mais de 65 mil pessoas. Já o Verdão irá realizar o duelo contra a equipe inglesa no Lincoln Financial Field, na Filadélfia-EUA, que possui lotação máxima para 67.594 torcedores. De acordo com dados da “Flashscore”, plataforma líder global em resultados e estatísticas ao vivo, Palmeiras e Fluminense possuem como grande destaque no torneio a força defensiva. Para que aconteça uma semifinal 100% brasileira, ambas as equipes devem manter a solidez na zaga. Além disso, os times precisam melhorar na finalização das jogadas, pois têm menos gols marcados do que seus respectivos rivais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Se avançarem às semifinais, os clubes vão se enfrentam na fase. O jogo será em Nova Jersey, na terça-feira (8), às 16h (de Brasília). Ou seja, semifinal 100% brasileira. Fluminense Enquanto o Tricolor Carioca aposta no controle defensivo, que sofreu apenas dois gols no torneio, contra quatro gols sofridos pelo Al-Hilal, a equipe saudita do Al-Hilal chega embalada por um ataque poderoso e números ofensivos que impressionam. No total, o time asiático conta com 10 gols feitos , contra apenas seis tentos anotados pelo Flu. O Fluminense também se mostra mais eficiente em neutralizar a criação de jogadas de seus adversários. São apenas 13 finalizações cedidas contra 29 permitidas pelos sauditas. Para garantir a vaga na semifinal, o Fluminense precisa manter a consistência defensiva e aproveitar melhor as chances criadas no ataque. Apesar acertar mais o gol (17 chutes no alvo contra 14 do Al-Hilal), o Flu marcou menos gols que o rival.