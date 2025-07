Fluminense x Al-Hilal tem duelo de ‘paredões’ experientes

Fábio, de 44 anos, é o jogador mais velho não só do Fluminense, como também de todo o Mundial. Já Bono, de 34 (nascido em 1991), só vê o zagueiro Ali Al-Bulayhi (35) e o atacante Hamdallah (34, mas nascido em 1990) como mais velhos que ele. O defensor, no entanto, não é titular. O centroavante, por sua vez, acabou de se juntar ao elenco .

Ao entrar em campo nesta sexta-feira (4/7), às 22h (de Brasília), para enfrentar o Al-Hilal (SAU), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o Fluminense terá outra montanha para escalar. Afinal, trata-se do time de maior investimento da Arábia Saudita e que eliminou o poderoso Manchester City (ING) nas oitavas. Dentro de campo, inúmeros duelos chamam a atenção – especialmente entre os goleiros dos times.

Goleiros de Fluminense e Al-Hilal se superam

Fábio vem se destacando por sofrer poucos gols na meta do Fluzão. Neste Mundial, superou o lendário italiano Gigi Buffon em um quesito para lá de importante para sua posição: maior número de jogos sem ser vazado na carreira. Não à toa, a zaga do Tricolor se destaca por ser a segunda melhor do torneio, passando ilesa em três dos quatro compromissos até aqui.

Outra boa notícia é que Fábio surge apenas como 15º goleiro em média de defesas por jogo no Mundial, com 2,8. Apesar de não aparecer alto no ranking, tal número demonstra que a zaga do Fluminense não cede muitas chances aos adversários. Nos dois duelos contra europeus (Borussia Dortmund e Inter de Milão), aliás, Fábio não buscou nenhuma bola em sua rede.

Já Bono é o terceiro da citada lista, com uma média de seis intervenções por partida. Contra o Manchester City, nas oitavas de final, realizou dez defesas, determinando um novo recorde na competição. Todos estes números são do aplicativo “Sofascore”, que o coloca, inclusive, como quarto melhor jogador do Mundial, com nota de 8,18. No atual Mundial, ele defendeu pênalti de Valverde, do Real Madrid (ESP), garantindo um importante empate por 1 a 1, na estreia das equipes no Grupo H.