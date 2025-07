Filipe Luís pode recorrer à base com perdas no Flamengo

Pablo Lúcio pode ganhar oportunidades no elenco profissional do Rubro-Negro após venda de Gerson para o Zenit e lesão de Erick Pulgar

Com a saída de Gerson para o Zenit (RUS) e a lesão de Pulgar, o técnico Filipe Luís terá que repensar algumas escalações de jogo nas próximas partidas do Flamengo . O comandante, assim, ficará de olho em todas as opções disponíveis no clube para a função. Com isso, quem pode ganhar novas oportunidades entre os profissionais é o jovem Pablo Lúcio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O volante de apenas 18 anos é tratado como uma das joias recentes das categorias de base do Flamengo. Filipe Luís já conhece o jogador, visto que treinou o atleta quando estava à frente do sub-17 e sub-20 da equipe rubro-negra. Ele tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 312 milhões) e contrato com até dezembro de 2027.

Assim que subiu para os profissionais, Filipe Luís deu chance a alguns crias do Ninho. Dessa forma, Pablo Lúcio integrou o elenco do Flamengo que realizou parte da pré-temporada 2025, nos Estados Unidos. No duelo com o São Paulo, em solo norte-americano, o treinador acionou o volante.

Nascido em Joinville, Pablo Lúcio chegou ao Flamengo aos 12 anos. Ele fazia futsal e futebol de campo em Santa Catarina até que foi fazer um teste no Trieste, clube parceiro do Rubro-Negro em Curitiba. Foram apenas quatro meses por lá até chegar ao Rio.

De la Cruz também pode ganhar sequência

No atual momento, Filipe Luís tem em mãos Jorginho, De la Cruz, Evertton Araújo e Allan como volantes. O uruguaio, assim, tende a ganhar mais minutos dentro de campo por ser uma dos mais experientes ao lado do camisa 21. No entanto, ele ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo.