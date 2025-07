EXCLUSIVO: Richarlison no Vasco? Jornalista crava: ‘Sem possibilidade nenhuma’

Segundo apuração do J10, Tottenham pede valores irreais para o Cruz-Maltino e fonte declara: 'Especulação completamente maluca'

A especulação sobre Richarlison no Vasco ganhou uma resposta definitiva. Segundo apuração do jornalista Cadu Costa, do nosso portal J10, a chance da negociação acontecer é nula. Uma fonte ligada ao jogador foi taxativa nesta sexta-feira (04). A resposta sobre a possibilidade foi direta:

“Sem possibilidade nenhuma”.