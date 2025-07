Diniz terá ‘reforços caseiros’ no Vasco para sequência da temporada

Leandrinho, David e Estrella ficarão à disposição pela primeira vez no ano e encorpam elenco cruz-maltino para o segundo semestre / Crédito: Jogada 10

Em meio à reta final do Mundial de Clubes, o Vasco se prepara para o retorno aos gramados na sequência da temporada. Fora de campo, até o momento, o clube carioca só acertou a contratação de Thiago Mendes, porém o técnico Fernando Diniz ganhará outros “reforços caseiros” com o retorno de três peças. O primeiro deles é Leandrinho, que não atua pelo clube desde o ano passado. Afinal, ele atuou pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita, por empréstimo, mas retornou neste mês. Ele subiu aos profissionais para ser reserva de Lucas Piton, mas também chegou a jogar no sistema ofensivo, pelo lado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Internamente, a comissão técnica acredita no potencial do jovem atleta, que traz mais uma opção para o setor, que além de Piton, também conta com o experiente Victor Luís. O time entra em campo, neste sábado (5), às 17h (de Brasília), para medir forças com o Montevideo Wanderers, do Uruguai, em Natal, em um amistoso internacional. Dupla traz nova opções para sistema ofensivo A dupla Estrella e David evoluiu fisicamente e não participou das férias, junto do restante do elenco. Eles fizeram trabalhos específicos no CT Moacyr Barbosa e após a primeira semana com o grupo, treinam sem limitações.

Os jogadores, então, estão na última fase da reabilitação, com controle progressivo de carga nos treinamentos. Assim, eles trazem opções importantes para o sistema ofensivo, ainda mais depois da saída de Dimitri Payot, que teve o contrato rescindido. O único meia-atacante de origem, posição de Estrella, era Philippe Coutinho, que ainda não acertou a permanência em São Januário. Vale lembrar que David sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida contra o Cruzeiro, no dia 29 de setembro de 2024. Na ocasião, o atacante fez uma intervenção cirúrgica apenas três dias depois da contusão e segue em recuperação após sete meses longe dos gramados.