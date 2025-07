Corinthians ganha ‘fôlego’ com saídas para ir atrás de novos reforços

O Corinthians ganhou um respiro em sua folha salarial, após a saída de dois jogadores de seu elenco. Afinal, Alex Santana foi para o Grêmio, emprestado até o final da temporada, enquanto Igor Coronado rescindiu seu contrato com o Timão. Assim, a diretoria viu um respiro nos seus cofres, que permitem fazer movimentos no mercado e trazer reforços para Dorival Júnior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O principal alvo no momento é o atacante Biel, do Sporting, de Portugal, que já tem acordo salarial com o Timão. Outro nome que está na pauta é Carlos Vinicius, atacante que está livre no mercado após deixar o Fulham, da Inglaterra.

Contudo, a diretoria do Corinthians entende que outros jogadores podem deixar o clube para abrir ainda mais espaço para novos reforços. Outro que está muito próximo de deixar o Parque São Jorge é Diego Palacios. Afinal, o lateral-esquerdo tem conversas encaminhadas para ser emprestado para o Austin FC, dos Estados Unidos.

O Timão também tem a necessidade de faturar com direitos econômicos e se vê obrigado a vender pelo menos mais um jogador nesta janela. A ideia, entretanto, é manter seu trio de ataque formado por Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro. Pelo orçamento financeiro elaborado no fim de 2024, o Alvinegro precisa arrecadar pelo menos mais R$ 100 milhões com transferências. Félix Torres e Breno Bidon aparecem como os principais ativos do clube.

Em paralelo, o Corinthians mapeia o mercado em busca de reforços, de preferência sem custos ou que cheguem por empréstimo. Contudo, a diretoria não descarta abrir os cofres, assim como deve fazer com Biel.