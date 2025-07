Corinthians encerra negociações pelo atacante Biel

Sporting recusou duas propostas do Timão que decidiu abandonar as tratativas. Alvinegro já tinha bases salariais acertadas com o jogador

O Corinthians emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira (04/7) informando que encerrou as negociações pelo atacante Biel. As duas partes já tinham acertado as bases salariais, mas o Timão decidiu se retirar das conversas após o Sporting, de Portugal, recusar duas ofertas feitas pelo Alvinegro.

Inicialmente, o Timão tentou contratar o jogador por empréstimo, mas viu uma reluta do clube português, que gostaria de vender o jogador em definitivo. Assim, o Corinthians decidiu tentar comprar parte dos direitos econômicos do atacante. Contudo, o Sporting não ficou atraído com as quantias oferecidas e recusou as propostas.

O Sporting pedia 7 milhões de euros (R$ 45 milhões) pela transferência dos 100% dos direitos econômicos. Inclusive, é praticamente o mesmo valor desembolsado para contratá-lo junto ao Bahia, neste ano. Com dificuldades financeiras, o clube do Parque São Jorge tentava amortecer o valor comprando apenas uma parte do percentual do atleta.

Veja a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que encerrou as negociações junto ao Sporting Clube Portugal pela contratação do atacante Biel. A equipe de Portugal não aceitou as condições ofertadas pelo Corinthians que buscou em um primeiro momento o empréstimo do jogador, tentando posteriormente a compra de parte dos direitos econômicos dentro de suas possibilidades financeiras. Importante ressaltar que em nenhum momento o Corinthians se dispôs a pagar o valor total de sete milhões de euros. O Corinthians agradece ao Sporting Clube Portugal e ao jogador Biel e seu staff pelo profissionalismo nas negociações.

