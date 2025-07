Santos lucrará com venda de Jair, do Botafogo. Entenda

Peixe ainda possui percentual do jogador, além de uma quantia do mecanismo de solidariedade por ser o clube formador

Isso porque o Peixe tem direito a 10% do valor, ou seja, 1,2 milhão de euros (R$ 7,7 milhões), além de uma quantia de mecanismo de solidariedade por ser o clube formador. Assim, o montante pode chegar a R$ 10 milhões destinados ao clube da Vila Belmiro.

Afinal, o Santos vive uma grave crise financeira e precisa reforçar seu caixa com a venda de atletas. Os valores da negociação de Jair podem ajudar os cofres do Alvinegro Praiano, que ainda está longe de atingir suas metas orçamentárias. O caso está sendo comparado com o do atacante Weslley Patati, que está no Maccabi Tel Aviv, de Israel, e também pode render um bom valor para o Peixe.

Em 22 jogos pelo Botafogo, Jair marcou um gol. Ele balançou redes na vitória sobre o Seattle Sounders por 2 a 1, pela primeira rodada do Grupo B do Super Mundial de Clubes da Fifa.

