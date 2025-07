Renato Gaúcho ‘desafia’ gringos a repetirem seu trabalho no Fluminense

Renato, afinal, admitiu que o elenco do Flu não tem a mesma força do que os principais times do mundo. No entanto, o fato de sua equipe chegar nas quartas de final é algo a se prestigiar.

O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, deu mais uma de suas famosas declarações. Na entrevista coletiva desta quinta-feira (3/7), véspera do duelo contra o Al-Hilal (SAU), pelas quartas do Mundial de Clubes, o comandante encheu a própria bola, defendendo os treinadores brasileiros e ‘desafiando’ técnicos estrangeiros.

“Eu me vejo sempre muito forte. Vou explicar: muita gente fala, no bom sentido, que o Fluminense é o patinho feio. Que o Fluminense não tem o dinheiro dos outros clubes, mas eu confio no nosso grupo. Não vou mentir: o nosso grupo não tem a mesma qualidade desses outros grandes clubes. Mas o Fluminense está nas quartas. Então, eu gostaria de me colocar no lugar desses treinadores aqui fora”, afirmou.

‘Aí, sim, é bom de se trabalhar’, ironiza técnico do Fluminense

Sem citar a quais clubes se referia, Renato seguiu a explicação. Segundo ele, tais times detém poderio financeiro que os respalda a fazer inúmeras mudanças, como em esquemas táticos e escalações.

“Não vou citar os nomes dos clubes, mas esses quatro grandes clubes do mundo, com tudo o que eles têm e com o plantel que eles têm. Podendo mudar o esquema a toda hora, com uma qualidade imensa. Às vezes, você não sabe quem é o titular, se é quem está no campo ou no banco. Aí, sim, é bom de se trabalhar. Aí, sim, se torna fácil trabalhar. Então, eu gostaria de estar no lugar de um treinador desses. E gostaria, apesar de todos os méritos deles, eu os admiro, que um desses considerados os melhores do mundo viesse treinar um time no Brasil. E que desse resultado”, desafiou.