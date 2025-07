Jornalista dá relato impactante sobre Diogo Jota: ‘Muito família’

A morte inesperada do atacante Diogo Jota e de seu irmão, André Silva, causou impacto e comoção no mundo do futebol. Os dois jogadores perderam a vida em um acidente de carro, na madrugada desta quinta-feira (3), próximo à cidade de Palácios de Sanabria, na província de Zamora. Assim, em participação ao vivo, o jornalista Óscar Cordeiro, da CNN Portugal, expôs em relato comovente sobre os aspectos que mais lhe marcaram em sua convivência com o atleta.

“É uma tragédia, hoje não há como dizer ‘bom dia’. Nesta temporada eu acompanhei de perto a Premier League e tive o prazer de falar várias vezes com o Diogo Jota. Na festa do Liverpool campeão, a imagem que mais fica na minha memória, que eu até contei para a minha esposa quando cheguei em casa, é ele abraçado com sua família, muito mais do que os gols, entrevistas. Os filhos e a esposa correndo para abraçá-lo”, contou o profissional de comunicação.