Jair acompanha Igor Jesus, deixa o Botafogo e assina com o Forest

Jair está fora do Botafogo. Nesta quinta-feira (3), o zagueiro assinou, enfim, o contrato com o Nottingham Forest, da Primeira Divisão da Inglaterra. O vínculo do xerife de apenas 20 anos é de cinco temporadas. Assim, ele acompanha o centroavante Igor Jesus, também negociado com o clube da Premier League. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O jogador está no Mais Tradicional desde o início do ano. Para contar com seus serviços, o Botafogo cedeu o centroavante Tiquinho ao Santos e ainda pagou 12 milhões de euros (R$ 76,4 milhões) ao Peixe. Por esta cifra, aliás, o Forest levou Jair.