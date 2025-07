Fifa busca alternativas para evitar paralisações na Copa de 2026

A paralisação de jogos por causa do alerta de clima severo trata-se de um cumprimento de uma regra vigente nos Estados Unidos. Ela, aliás, é respeitada em jogos da NFL, a liga de futebol americano, MLS, a liga de futebol, além de grandes shows no país. Portanto, a Fifa não acredita que vá mudar uma política do país por causa da Copa do Mundo.

A Fifa busca alternativas para evitar paralisações por causa do clima nos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026. O Mundial de Clubes , que teve seis jogos paralisados devido ao alerta de clima severo, levantou questionamentos sobre a situação na competição no ano que vem. Contudo, a entidade máxima não espera mudança de regra e vai debater como contornar o caso.

Apesar disso, a Fifa não teme as paralisações na Copa do Mundo, de acordo com o “ge”. Afinal, apenas um dos cinco estádios afetados no Mundial de Clubes estará presente na competição em 2026: o MetLife Stadium, em Nova Jérsei. Para diminuir os riscos, a entidade avalia colocar jogos em horários que tenham menos riscos de paralisações por causa do clima.

O alerta de clima severo existe por segurança pública. A Fifa, aliás, já sabia dos riscos desde o início das negociações. O problema não é o risco de chuva, mas sim com os raios. As tempestades com raios são mais frequentes no lado leste dos Estados Unidos durante o verão, mesma época do Mundial de Clubes e da Copa do Mundo.

