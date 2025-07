Diogo Jota morre em trágico acidente na Espanha; irmão também não resistiu

Na madrugada de quinta-feira (03), o futebol europeu perdeu dois de seus representantes. Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, e seu irmão André Silva, atleta do Penafiel, morreram após um grave acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. Ambos viajavam em uma Lamborghini, próximo ao quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o veículo saiu da pista, colidiu e pegou fogo. Os dois morreram no local.

A Guarda Civil espanhola confirmou que um estouro de pneu durante uma ultrapassagem pode ter provocado a perda de controle da direção. Partes do carro foram encontradas espalhadas pela via, e imagens do local registraram a destruição total do automóvel. Testemunhas acionaram o serviço de emergência, mas as chamas já haviam consumido o veículo antes da chegada das equipes de resgate.