Treino do Palmeiras tem elenco completo e papo sério com Abel

O Palmeiras realizou seu treino nesta quarta-feira (2) em dois períodos e deu sequência a sua preparação para o duelo contra o Chelsea. As duas equipes se enfrentam na próxima sexta (4), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Nesta atividade, o técnico Abel Ferreira voltou a ter Paulinho e Piquerez junto com o grupo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O lateral-esquerdo se recuperou de um quadro gripal, enquanto o atacante foi preservado do último treino por questões físicas. Eles participaram da movimentação do elenco enquanto os jornalistas tiveram acesso ao local. Depois de um circuito físico e ativação com bola, os jogadores se reuniram no centro do campo e conversaram com Abel Ferreira. Dali em diante, o treino do Palmeiras acabou sendo fechado.

Apesar de ter o elenco completo para treinamento, o técnico Abel Ferreira terá desfalques para o duelo contra o Chelsea. Todos no sistema defensivo.

Afinal, Murilo, com uma lesão na coxa esquerda e Gustavo Gómez, que foi expulso contra o Botafogo, estão fora do duelo contra os ingleses. Além disso, Piquerez também terá que cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Assim, a defesa deve ter novidades com Bruno Fuchs e Micael na zaga e Vanderlan pela lateral-esquerda.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque.