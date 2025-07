Taffarel deixa o cargo de preparador de goleiros no Liverpool

Com a função acumulada junto da Seleção Brasileira, o ídolo do tetra sai do clube da Inglaterra após quatro temporadas

Ídolo do tetra em 1994, Taffarel deixou o cargo de preparador de goleiros do Liverpool, da Inglaterra. Em nota publicada nesta quarta-feira (02), o clube anunciou a saída do brasileiro e também do alemão Fabian Otte do departamento de treinadores da posição.

A saída de Taffarel acontece durante um processo de transição na chefia do setor. Ainda nesta quarta, o Liverpool confirmou o retorno de Xavi Valero, que assume como novo chefe dos preparadores de goleiros. Após sete anos, ele volta ao atual campeão da Premier League — antes, trabalhava no West Ham.