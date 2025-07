Sousa, ex-Botafogo, movimenta o mercado europeu

O clube galês, que disputa a Championship (Segunda Divisão Inglesa), ofereceu 1 milhão de euros para contar com o brasileiro. A proposta, no entanto, esbarrou em uma contraproposta feita pelo Molenbeek, e as negociações acabaram não avançando.

Após uma temporada sólida na Bélgica , o zagueiro Sousa, ex-Botafogo, começa, então, a chamar a atenção de clubes em diferentes partes da Europa. Atualmente no Daring Brussels – novo nome do tradicional RWD Molenbeek – o defensor de 23 anos foi alvo recente de uma proposta oficial do Swansea City, da Inglaterra.

Com a investida do Swansea descartada por ora, Sousa agora entra no radar de outros mercados: clubes da Primeira Divisão da Rússia e da segunda divisão da Espanha manifestaram interesse no defensor, que foi um dos principais nomes do Daring Brussels na última temporada.

Com a camisa do time belga, Sousa disputou 30 partidas, balançou as redes três vezes e contribuiu com duas assistências — números expressivos para um zagueiro, que reforçam sua importância dentro de campo. Além das estatísticas, o jogador se destacou pela liderança, solidez defensiva e capacidade de iniciar jogadas desde a defesa.

O contrato de Sousa com o Daring Brussels vai até junho de 2026. No que diz respeito aos direitos econômicos, 40% ainda pertencem ao Botafogo, clube que o revelou para o futebol. O restante está dividido entre o clube belga e o próprio jogador.

