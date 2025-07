São Paulo perde para o Juventude em jogo de polêmicas pelo Brasileiro Sub-20

Em um jogo recheado de polêmicas, o São Paulo perdeu para o Juventude por 1 a 0, no CT de Cotia, e se complicou no Brasileirão Sub-20. O clube jaconero marcou com Matheus Henrique em um lance no qual a arbitragem teve dúvidas se a bola realmente ultrapassou a linha do gol. O Tricolor chegou a empatar com Igor Felisberto, mas o árbitro apareceu novamente para marcar um toque de mão do lateral e anulou o tento, gerando muita revolta. Os gaúchos ainda tiveram um jogador expulso, mas seguraram o resultado para somar três pontos importantes para o restante da competição.

Com o resultado, o São Paulo caiu para a 12° posição e perdeu a chance de entrar no G8 nesta rodada. Contudo, ainda está a três pontos do América-MG, que abre a zona de classificação. Por sua vez, o Juventude deu um grande salto na tabela, chegou à sexta colocação e está muito perto da próxima fase.