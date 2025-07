Luis Suárez decide deixar o Inter Miami no fim de 2025

Aos 38 anos, uruguaio convive com dores no joelho e cogita aposentadoria após encerrar ciclo ao lado de Messi e companhia nos EUA

Luis Suárez deve deixar o Inter Miami ao fim da atual temporada, em dezembro de 2025, quando se encerra seu contrato de duas temporadas com o clube. Aos 38 anos, o atacante uruguaio está pensando em se aposentar, principalmente por conta das dores no joelho. Ele mesmo já admitiu que só consegue jogar com o auxílio de injeções.

Além disso, no Mundial de Clubes, ficou claro que as limitações físicas já impactam seu rendimento. Apesar de ter sido titular nos quatro jogos, Suárez mostrou dificuldades para correr e pressionar. Marcou um gol e deu uma assistência no empate contra o Palmeiras (2 a 2), mas passou em branco diante de Al Ahly (0 a 0), Porto (2 a 1) e PSG (4 a 0).

De acordo com o jornal espanhol ‘As’, Luis Suárez não vai seguir nos Estados Unidos. Assim, ele vai se despedir dos ex-companheiros de Barcelona (Messi, Busquets e Jordi Alba) no fim do ano. Desses, somente Alba tem contrato até 2027.

O próximo passo ainda é incerto. Suárez pode decidir se aposentar de vez ou retornar ao futebol uruguaio. A definição deve acontecer nos próximos meses, mas ele não jogará na MLS em 2026.