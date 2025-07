Flamengo tem caixa reforçado e outro cenário na janela de transferências

Rubro-Negro ganha poder de investimento para segunda janela da temporada após vendas e premiação do Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

O Flamengo vive outra realidade na janela transferências de julho em comparação à do início da temporada. O clube conseguiu ganhar mais poder de investimento e tende a ser mais “agressivo” no mercado. A venda de Gerson e premiação no Mundial de Clubes são os frutos dessa situação financeira bem positiva. A segunda janela abre no dia 10 de julho e vai até 2 de setembro. O clube rubro-negro recebeu R$ 150 milhões em premiações pela participação no Mundial de Clubes e mais R$ 160 milhões pela transferência de Gerson para o Zenit, que já realizou o pagamento da multa rescisória. Assim, o jogador deve se apresentar nos próximos dias ao clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes disso, o Fla ainda selou a venda de Alcaraz para o Everton. O clube da Inglaterra, afinal, acionou a cláusula de opção de compra pelo jogador. Assim, vai pegar 15 milhões de euros (R$ 96 milhões), com possibilidade de mais 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) em bônus. Apesar disso, o diretor de futebol, José Boto, já declarou em diversas coletivas que o clube não vai cometer “locuras” para contratar jogadores. A primeira janela do Flamengo… No início do ano, porém, o Flamengo investiu apenas em uma contratação. O clube pagou 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) ao Qarabag, do Azerbaijão, por Juninho. Além dele, Danilo também chegou ao rubro-negro, mas sem custos por recisão pela Juventus. Por fim, o volante Jorginho também chegou ao Flamengo como agente livre após término do contrato com o Arsenal, da Inglaterra.