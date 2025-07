Ex-Chelsea, Willian estará presente em quartas contra o Palmeiras: ‘Jogo complicado’

O meia-atacante Willian, do Fulham (ING), terá motivação dupla para as quartas de final entre Palmeiras e seu ex-clube, Chelsea (ING). Afinal, torcedor do Corinthians – arquirrival do Verdão – e ex-atleta dos Blues, o jogador estará presente no Lincoln Financial Field, nesta sexta-feira (4/7), para acompanhar ao duelo, que vale vaga na semifinal do Mundial de Clubes.

Ao site da Fifa, em entrevista divulgada nesta quarta-feira (2/7), Willian analisou o confronto. Segundo ele, será uma partida complicada, ainda que acredite na classificação do Chelsea.