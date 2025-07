Brasil na ponta: confira a artilharia por nacionalidade no Mundial de Clubes

Com 56 partidas realizadas, 88,8% do Mundial de Clubes já ficou para trás, restando somente sete para conhecermos, então, o grande campeão. E, com três gols na vitória do Al-Hilal (SAU) por 4 a 3 sobre o Manchester City (ING), na última segunda-feira (30/6), o Brasil disparou na artilharia geral da competição no que tange nacionalidade dos jogadores.

Ao todo, atletas de 39 países balançaram as redes no Mundial de Clubes. Já são 24 gols para os brasileiros, que, dessa forma, abriram seis de vantagem para o segundo colocado do ranking. Quem são? Os argentinos, com 18. O Jogada10, então, traz o ranking completo, incluindo ainda as assistências na lista dos países artilheiros do Mundial, que servem como critério de desempate para nações igualadas em gols.