Adversário do Flamengo no Mundial é preso em aeroporto na França

Menos de duas semanas após marcar o gol da vitória do Espérance, da Tunísia, contra o Los Angeles FC, no Mundial de Clubes, Youcef Belaili voltou às manchetes, mas desta vez por um motivo bem diferente. O atacante argelino foi preso nesta quarta-feira (2) no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. O jogador também foi titular na estreia da equipe no torneio, na derrota por 2 a 0 para o Flamengo.

