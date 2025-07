Vasco divulga balanço financeiro com dívida bilionária e recorde de receita

A Lei Geral do Esporte determinou que os clubes brasileiros têm até o fim de abril do ano subsequente para divulgar seus balanços financeiros. Com isso, o Cruz-Maltino lançou um documento na época, porém de forma resumida, sem dar muitos detalhes e composto de apenas quatro páginas.

Dessa forma, o futebol do clube estava sob o comando da 777 Partners até maio de 2024. Na época, o presidente Pedrinho conseguiu retomar o comando por decisão da Justiça do Rio.

“Diante de todas as circunstâncias excepcionais vivenciadas ao longo de 2024, entendemos que os resultados percebidos indicam uma evolução conjuntural e de gestão, que nos permitem acreditar que o projeto de transformação a longo prazo está no rumo certo em busca do fortalecimento sustentável e definitivo do Vasco”, ressaltou o trecho que abre o balanço.

“Em resposta, a atual gestão adotou uma abordagem responsável e técnica, combinando negociação direta, legalidade e compromisso com os credores. O objetivo foi aliviar a pressão sobre o fluxo de caixa, restaurar a confiança do mercado e, acima de tudo, construir uma base sólida para que o clube possa crescer de forma consistente”, frisou.