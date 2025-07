São Paulo liga alerta com sistema defensivo após saída de Ruan

Alan Franco tem contrato apenas até o final do ano, e Tricolor pode perder duas peças importantes da defesa e prejudicar ideia de Crespo

O São Paulo ligou alerta para a quantidade de peças do seu setor defensivo. Afinal, das cinco opções na zaga, uma deixou o clube e outra tem apenas mais seis meses de contrato ativo. Assim, o Tricolor tenta resolver as pendências contratuais com alguns jogadores, enquanto monitora o mercado atrás de uma oportunidade.