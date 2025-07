Santos concretiza acerto com Willian Arão e espera volante no CT Rei Pelé

Willian Arão se acertou com o Santos e será o novo reforço da equipe para o restante da temporada. O jogador de 33 anos aceitou a proposta do Peixe e deve se apresentar ainda nesta terça-feira (01/7), no CT Rei Pelé. Ele assinará um contrato até o final de 2026, com um gatilho de renovação automática de mais um ano, em caso de metas atingidas.

O jogador já havia passado por exames médicos, no último dia 20 de junho, no CT Rei Pelé, mas o anúncio oficial precisou esperar mais um pouco. Isso porque ele tinha contrato com o Panathinaikos, da Grécia até a última segunda-feira (30/6). Assim, o Peixe precisava aguardar o vínculo se encerrar para a assinatura do contrato.

Para acertar com Arão, o Peixe venceu a concorrência de um clube dos Estados Unidos e de outro dos Emirados Árabes. Agora, o volante se junta a Igor Vinicius, lateral direito que rescindiu contrato com o São Paulo e que já tem treinado com o elenco santista como reforços para o restante da temporada.

Aliás, o atleta chega para compor o meio-campo titular com Zé Rafael e Rollheiser, em um cenário em que Neymar atue como um falso 9 no ataque. Contudo, ele também deve brigar por um lugar com Tomás Rincón, Diego Pituca e João Schimdt.

Na Europa, o brasileiro conquistou os títulos da Copa da Turquia e da Copa da Grécia. Após ser titular por cerca de uma temporada e meia na Grécia, o volante perdeu espaço após a chegada do técnico português Rui Vitória. Assim, optou em voltar para o Brasil.