Porto demite técnico argentino após péssimo Mundial de Clubes

O Porto fez um Mundial de Clubes que deixou seus torcedores furiosos. No Grupo A, ao lado de Inter Miami, Palmeiras e Al Ahly, somou apenas dois pontos e foi eliminado sem vencer nenhuma partida. Com o vexame, o técnico Martín Anselmi perdeu o cargo.

Antes de chegar ao Porto, ele comandou o Cruz Azul, o Independiente del Valle e o Unión La Calera. No futebol brasileiro, foi auxiliar técnico de Miguel Ángel Ramírez no Internacional em 2021 — passagem que durou menos de seis meses, apesar da parceria de sucesso no Equador, com conquistas internacionais.

O nome mais cotado para assumir o comando da equipe é Francesco Farioli, ex-goleiro de 36 anos. Seu trabalho mais recente foi no Ajax, da Holanda, onde permaneceu entre julho de 2024 e maio de 2025.

Além do fiasco no Mundial de Clubes, o Porto prepara uma barca com diversas saídas. O brasileiro Pepê lidera a lista. Entre os jogadores que também devem deixar o elenco estão Zaidu, Grujić, André Franco, Gonçalo Borges, Namaso e Gul. Já Fábio Vieira e Djaló, que retornaram de empréstimo, não continuarão no clube.