Na estreia de Mbappé no Mundial, Real Madrid elimina a Juventus e vai às quartas

Craque entra no segundo tempo na vaga de Gonzalo García, autor do gol que classificou os Merengues; Juve volta para casa

Maior campeão do mundo, com nove conquistas, o Real Madrid segue vivo no caminho rumo ao décimo título. Nesta terça-feira (1º/7), os Merengues fizeram 1 a 0 na Juventus, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), e avançaram às quartas de final do Mundial de Clubes. É, assim, o sétimo time classificado, o que significa que resta apenas um para conhecermos os oito melhores times do mundo.

Gonzalo García foi o autor do gol do jogo, aproveitando cruzamento certeiro de Alexander-Arnold, na etapa final. O jovem de 21 anos deu lugar a Mbappé, que fez sua estreia no Mundial de Clubes, para a loucura dos torcedores presentes em Miami. O adversário do Real sai de Borussia Dortmund (ALE) x Monterrey (MEX), que jogam ainda nesta segunda.