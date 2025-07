Manchester City encerra temporada com recorde negativo e queda precoce no Mundial

Após anos de conquistas, time comandado por Guardiola termina 2024/25 com apenas a Supercopa e a pior defesa do clube em 30 anos

LEIA MAIS: Ansu Fati renova com o Barcelona e reforça o Monaco

A temporada decepcionante do Manchester City chegou ao fim. Depois de conquistar tríplice coroa em 2022/23 e um tetracampeonato na Premier League em 2023/24, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola terminou 2024/25 com somente a conquista da Supercopa da Inglaterra e a pior defesa nos últimos 30 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A eliminação no Mundial de Clubes marcou o encerramento da campanha. O City caiu nas oitavas de final diante do Al Hilal, da Arábia Saudita, em um jogo emocionante decidido na prorrogação. Dessa maneira, o brasileiro Marcos Leonardo marcou o gol que selou a vitória dos sauditas por 4 a 3.

Além da eliminação precoce, o time de Guardiola bateu um recorde negativo: sofreu 78 gols na temporada, pior marca do clube desde 1994/95 e a pior defesa do Manchester City no século.

No total, o time disputou 61 partidas, mas que não justifica os problemas defensivos. Ederson foi titular em 40 jogos, levou 54 gols e passou 13 partidas sem ser vazado. Por outro lado, Ortega jogou os outros 21, com desempenho um pouco melhor: 24 gols sofridos e 8 jogos sem levar nenhum.