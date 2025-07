Liderança e solidez: a segunda passagem de Gerson pelo Flamengo

Gerson não é mais jogador do Flamengo. Nesta terça-feira (1/7), o Zenit, da Rússia, pagou R$ 160 milhões ao Rubro-Negro, valor referente à multa rescisória do jogador, que deixa o clube carioca após sua segunda passagem no Ninho do Urubu. O jogador deve viajar nas próximas horas para fazer exames médicos e assinar contrato de cinco anos com o clube russo.

Desta maneira, o Coringa encerra a segunda passagem pelo Flamengo. Entre 2023 e 2025, o jogador acumulou 144 jogos, com 12 gols e 24 assistências. Além disso, ele virou referência dentro de campo e um ‘paizão’ para os mais jovens da equipe rubro-negra.