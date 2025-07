Fluminense terá desfalque importante no sistema defensivo contra o Al-Hilal

Garantido nas quartas de final do Mundial de Clubes, o Fluminense surpreendeu o mundo ao bater a Inter de Milão por 2 a 0, nesta segunda-feira (30). Assim, os comandados do técnico Renato Gaúcho terão um desfalque importante na próxima fase diante do Al-Hilal. Trata-se do lateral-esquerdo Renê, que recebeu o segundo amarelo no torneio e está suspenso.

O jogador, que teve uma atuação consistente, sobretudo na marcação, recebeu a advertência depois de uma falta em Barella, aos 35 do primeiro tempo. Vale lembrar que os cartões só serão zerados após as quartas de final.