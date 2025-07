Estêvão coloca ‘permanência’ do Palmeiras à prova contra seu futuro clube

Verdão encara o Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes. Equipe de Londres será a próxima equipe do atacante após a competição

Estêvão vive seus últimos dias de Palmeiras. O jogador já está vendido e vai deixar o clube ao final da campanha no Mundial de Clubes. Contudo, o atacante viverá uma situação inusitada, já que sua história no clube pode ser encurtada justamente pelo seu próximo time: o Chelsea.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A joia palestrina foi vendida para o clube de Londres por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões à época). Porém, na negociação, o Palmeiras impôs que Estêvão deixasse a equipe apenas após o Mundial de Clubes. Mas poucos imaginavam que o atacante teria que enfrentar seu futuro time ainda na competição.

Afinal, quando foi definido o chaveamento do Mundial, a expectativa era de que Palmeiras e Chelsea ficassem em lados opostos no mata-mata. Mas como o Verdão passou em primeiro no Grupo A e os ingleses terminaram em segundo, os caminhos se cruzaram.

A história ganha um capítulo a mais após Estêvão afirmar que está difícil de se concentrar nesta reta final de Palmeiras, por estar pensando em sua transferência para a Inglaterra.

“Às vezes é difícil, você se imagina na Europa, jogando com vários outros jogadores, com tudo que representa a Europa, um sonho meu. Mas estou tentando ao máximo focar a minha cabeça aqui, porque tenho muito para entregar no Palmeiras”, contou Estêvão.