Cruzeiro avança em renovação de contrato com promessa da base

Destaque do sub-20, o meia Cauan Baptistella tem multa milionária e ganhará uma valorização no novo vínculo

Os detalhes do novo acordo estão definidos, e agora as partes trabalham para concluir a parte burocrática e formalizar a assinatura. O clube apresentou ao agente do jogador um plano de carreira, além de uma proposta de valorização. Apesar da pouca idade, Cauan já recebeu sondagens de clubes europeus, como Napoli (Itália), Leipzig (Alemanha) e Porto (Portugal).

O Cruzeiro reuniu-se com os representantes do meia Cauan Baptistella, de 17 anos, nesta segunda-feira (30), para tratar da renovação de contrato por mais cinco temporadas. Promessa da equipe celeste, Cauan já integra o elenco sub-20.

O meia tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026, com multa rescisória de 60 milhões de euros para transferências internacionais. No Campeonato Brasileiro sub-20 desta temporada, ele soma 11 gols, mesma marca de Lucca Meireles, do Santos. Cauan também fechou contrato com a fornecedora de material esportivo Nike.

Ele possui dupla nacionalidade: brasileira e italiana. Nasceu na Itália, mas é filho de pais brasileiros. Chegou ao Cruzeiro em 2022, iniciando no sub-15. Com o avanço da idade, passou pelo sub-17 até alcançar o atual time sub-20. Antes disso, teve passagem pela base do São Paulo.