Botafogo inicia julho cheio de incertezas

A procura por um novo profissional para o cargo é uma questão de extrema urgência no Mais Tradicional. O clube corre contra o tempo para iniciar um novo trabalho do zero. Por ora, o elenco terá uma semana de folga antes de se reapresentar. Os jogadores retomam as atividades somente na segunda-feira (7), tempo para o Botafogo contratar um novo técnico, apresentá-lo e lhe entregar o material de trabalho para o comandante colocar a mão na massa. Caso contrário, o plantel terá um interino neste retorno, cenário que deixará a torcida ainda mais desconfiada, com o mesmo filme que rolou no início da temporada.

Julho começa com um ponto de interrogação enorme para o Botafogo. Afinal, a delegação desembarca na noite desta terça-feira (1), no Rio de Janeiro, sem treinador, depois da eliminação para o Palmeiras, na prorrogação, nas oitavas de final do Super Mundial de Clubes da Fifa. Acionista majoritário da SAF do Glorioso, John Textor demitiu Renato Paiva na madrugada de segunda-feira (30) e deixou todo mundo boquiaberto. O big boss prioriza alguém que tenha a mesma visão de futebol: ser propositivo dentro das quatro linhas e não insistir em um jogo mais reativo, característica que custou o emprego do mister português.

No dia 12, o Botafogo entrará em campo novamente para enfrentar o Vasco, em Brasília, no Mané Garrincha, pelo retorno do Brasileirão. O time ocupa a oitava posição, com 18 pontos, mas tem um jogo a menos por conta da participação no Mundial dos Estados Unidos. Já no fim do mês, começa a decidir contra o Bragantino uma vaga nas quartas de final desta edição da Copa do Brasil, taça que o Alvinegro ainda não tem em sua galeria.

Botafogo terá nova chance de ir ao mercado

O mês também terá uma nova janela de transferências, a partir do dia 10. Desta vez, ela fecha somente no dia 2 de setembro. O time perde o centroavante Igor Jesus para o Nottingham Forest, clube que também pode concretizar as aquisições do zagueiro Jair e do lateral-esquerdo Cuiabano. No meio de campo, o Al-Rayyan, clube cujo treinador é Artur Jorge, ex-Botafogo, quer levar o volante Gregore e o monitora há meses.

Para a defesa, além da possibilidade da saída de Jair, o Botafogo não conta com Bastos, lesionado e sem data prevista para voltar a ficar à disposição da nova comissão técnica. O time da Estrela Solitária teria, assim, somente Barboza, Pantaleão e David Ricardo para o setor. Ou seja, teria que ir ao mercado atrás de um novo xerife para a posição.

No ataque, recém-contratados, Correia e Arthur Cabral vão precisar de tempo para engrenar, algo que ficou claro durante a Copa do Mundo de Clubes. A notícia boa é que Montoro, ex-Vélez Sarsfield, entrou bem e ganhou elogios, apesar de ter somente 18 anos.