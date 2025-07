Bastidores da mudança tática de Renato Gaúcho no Fluminense tem briga com filha e estudo

Após o empate com o Mamelodi Sundows que garantiu a classificação do Tricolor para as oitavas de final, Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, chamou o pai para jantar. No entanto, ele recusou e acabou ouvindo xingamentos dela, de acordo com o “Uol”.

A recusa, portanto, aconteceu para que o treinador conseguisse acompanhar o confronto entre Inter de Milão e River Plate. Aliás, ele ficou sozinho no hotel estudando a partida e o futuro adversário do Fluminense na competição.

Dessa forma, ainda segundo o site, Renato Gaúcho percebeu que precisava mudar o esquema tático da equipe carioca para enfrentar os italianos, com a ideia de espelhar o esquema e aumentar a estatura e força física do time para igualar as condições. Assim, o técnico levou a decisão para o elenco na manhã seguinte, o que fez os jogadores reagirem com surpresa ao novo esquema tático, mas que deu certo no confronto.

Renato aceita sugestão de Thiago Silva

O esquema tático do Fluminense mudou durante o confronto contra a Inter de Milão. Com a vitória parcial por 1 a 0 no placar e com a equipe italiana tentando uma pressão para empatar, Thiago Silva usou a sua experiência para sugerir uma mudança durante a parada para hidratação no segundo tempo.