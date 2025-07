Atlético de Madrid anuncia a contratação de Matteo Ruggeri até 2030

LEIA MAIS: Manchester City encerra temporada com recorde negativo e queda precoce no Mundial de Clubes

O Atlético de Madrid anunciou nesta terça-feira, 1º de julho, a contratação de Matteo Ruggeri, lateral-esquerdo de 21 anos que estava na Atalanta. O jogador assinou contrato até 2030 com o clube espanhol. De acordo com o jornal ‘Marca’, a transferência foi fechada por 17 milhões de euros (R$ 108,8 milhões), com a possibilidade de mais 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em bônus por metas atingidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Matteo Ruggeri deixa a Atalanta após 13 anos. Ele chegou ao clube com somente nove anos e estreou no time profissional aos 18. Em 2021/22, foi emprestado à Salernitana e, ao retornar, se firmou como ala-esquerdo no esquema com três zagueiros, usado pelo técnico Gian Piero Gasperini. Velocidade e apoio ofensivo são as principais características do jogador.

A temporada de afirmação veio em 2023/24, quando participou de 48 partidas e foi peça importante na conquista da Liga Europa. Seu bom desempenho lhe garantiu um lugar na seleção dos melhores da competição, eleita pela Uefa.

“Nem mesmo as palavras mais bonitas poderiam representar verdadeiramente o que a Atalanta significa para mim”, escreveu Ruggeri na despedida do clube de Bérgamo.

Com a chegada do jovem italiano, o técnico Diego Simeone começa a renovar o setor defensivo. A contratação acontece um dia após as saídas de Axel Witsel e César Azpilicueta. Ruggeri foi a segunda opção para a lateral, após o Atlético não conseguir fechar com Theo Hernández, do Milan. Dessa maneira, ele é o segundo reforço da janela do verão europeu. O primeiro foi Clément Lenglet, ex-Barcelona, que já havia atuado no Atlético de Madrid por empréstimo.