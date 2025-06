Titular do Flamengo anuncia paternidade após eliminação no Mundial de Clubes

Meio-campista do Flamengo , Arrascaeta comunicou que a sua esposa Camila Bastiani está grávida. Assim, ao lado da companheira, o uruguaio informou nas redes sociais que a criança será um menino e se chamará León. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (30), um dia depois da eliminação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes.

Vale relembrar que o Flamengo deu adeus na competição depois da derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, nas oitavas de final, no último domingo (29). Arrascaeta e Camila estão juntos desde 2013. O casal chegou até a se separar, mas por um curto período, e depois reatou o relacionamento. Posteriormente, em 2023, eles oficializaram a união. León será o segundo filho do jogador uruguaio.

Em seu retorno à América do Sul, a missão do Rubro-Negro será manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o seu primeiro compromisso após a disputa do Mundial de Clubes será contra o São Paulo. Porém, sem definição de dia e horário. A propósito, o Flamengo conta com os mesmos 24 pontos do Cruzeiro, o segundo colocado. Assim, a sua presença na liderança se explica pelo melhor saldo de gols.

Flamengo tem arrecadação milionária no Mundial de Clubes

O Rubro-Negro encerrou a sua campanha no Mundial de Clubes com R$ 152,6 milhões em premiações. Caso avançasse para as quartas, o Rubro-Negro garantiria mais R$ 71 milhões. Cada vitória na fase de grupos equivale a 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões). O empate vale 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões). O Flamengo, afinal, venceu Espérance e Chelsea e empatou com o Los Angeles FC. Ou seja, arrecadou R$ 27,5 milhões. Pela classificação às oitavas, o clube garantiu mais 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41,3 milhões).