Thiago Mendes se aproxima de acerto com o Vasco

O Vasco tem conversas avançadas para contratar um reforço para o meio-campo. Trata-se do volante Thiago Mendes, ex-São Paulo, de 33 anos. O jogador está livre no mercado após deixar o futebol do Catar. Ele, aliás, já deu um sinal positivo para atuar no clube carioca.

As partes já alinharam as principais condições do negócio. Agora, restam apenas os detalhes finais para a conclusão do acordo. Uma reunião marcada para esta próxima terça-feira (01) pode selar a contratação. Portanto, o desfecho da negociação está muito próximo de acontecer.