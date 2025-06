Textor irritado e demissão surpresa no Botafogo: os bastidores da saída de Paiva

Dono da SAF do Alvinegro não gosta da postura do time do português na eliminação para o Palmeiras, pelas oitavas do Mundial de Clubes

Na madrugada desta segunda-feira (30), o Botafogo anunciou a demissão do técnico Renato Paiva após eliminação no Mundial de Clubes. A decisão partiu de John Textor, que ficou irritado com a postura do time e o modelo de jogo na eliminação contra o Palmeiras. Além disso, a demissão do treinador pegou diversos setores do Alvinegro de surpresa, inclusive o próprio português. A informação é do “Uol”.

O modelo de jogo ‘acovardado’ incomodou o dono da SAF do Glorioso e membros da diretoria, que também esperavam mais do técnico no duelo diante do Atlético de Madrid. Apesar disso, os atletas do elenco não esperavam uma saída e foram pegos de surpresa com a notícia.