Saiba quanto o Fluminense acumula em premiação com ida às quartas do Mundial de Clubes

O Fluminense avançou às quartas de final do Mundial de Clubes ao vencer a Inter de Milão por 2 a 0, nesta segunda-feira (30). A classificação rendeu mais 13,1 milhões de dólares (cerca de R$ 72,1 milhões) em premiação, totalizando R$ 220,6 milhões só neste torneio.

O valor, aliás, é o maior recebido em prêmios esportivos em uma única temporada, superando 2023, quando o clube conquistou a Libertadores 2023, ficou em sétimo no Brasileirão, caiu nas oitavas da Copa do Brasil e foi vice-campeão do Mundial. Na ocasião, o clube embolsou R$ 194 milhões.