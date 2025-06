Roberto Assaf: Bayern 4 a 2 no Flamengo. Placar modesto diante da previsão

O Flamengo caiu, enfim, na realidade com a derrota que era – dentro da normalidade – evidente para o Bayern nas oitavas do Mundial

Bayern 4 x 2 Flamengo . O óbvio. Dezenas de erros diante de um poucos gigantes do planeta. O clube que ganharia tudo em 2025 comportou-se como o Ibis do Mundial da Fifa. Nada além da previsão. O Flamengo caiu, enfim, na realidade. O papo surrado de eterno favorito, repetido pela mídia e pela própria torcida, e a expectativa criada pela vitória sobre o Chelsea, levaram o clube, como um todo, a acreditar que seria possível, na avaliação (quase) geral, derrotar o Bayern e até conquistar o título mundial, o que acabou hoje, com a derrota que era – dentro da normalidade – evidente.

Nada vai mudar no Flamengo, por ora, mas a queda no Mundial, apesar das previsões que indicavam tal fracasso, acena para providências, em breve, no futebol do clube. Filipe Luis será questionado. Ele, que jogou anos na Europa, devia ter consciência do que vinha, mas é compreensível o silêncio que fez, pois não poderia desestimular os seus atletas. O problema é que a sua permanência no cargo não deve ser analisada apenas pelo desastre de Miami.

Flamengo entrou desligado

Vale lembrar, também, o que foi dito aqui após o lamentável empate com o Los Angeles, o papo da desmobilização, que não pode ocorrer em torneio de tiro curto. É obrigação estar focado o tempo inteiro. Fecha. O Flamengo, contra o adversário norte-americano, só pensava na Disneylândia. Depois, pode ir – o elenco todo – passear nas Bahamas. A Seleção Brasileira fez isso em 1970 e 1994. O desligamento dos primeiros minutos de hoje foi a continuação do 1 a 1 verificado na partida anterior.

E o pior: mais uma vez, como ficou claro quando a bola rolou, vestimos a carapuça do vira-lata. Não é à toa que fomos buscar um técnico italiano e tivemos a classificação para a Copa-2026 ameaçada, o que só não se confirmou porque Peru, Venezuela e o Chile – que não vê mais a cor da bola – habitam o nosso continente.

Na realidade, os europeus calcularam, no começo do torneio, que a tarefa seria mais simples, e enfrentaram brasileiros excessivamente dispostos, o que exigiu do comando de cada um deles, maior esforço e seriedade, o que os obrigou, da noite para o dia, a jogar mais futebol, e pôr em prática a distância econômica que há entre Europa e Brasil, que acaba entrando em campo, inclusive com os nossos próprios jogadores, e que impede o nosso protagonismo.