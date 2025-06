Renato testa Fluminense com três zagueiros antes de duelo com a Inter de Milão

Comandante treina formação com Thiago Silva, Ignácio e Freytes, enquanto Soteldo pode ser relacionado e ficar como opção no banco

Dessa forma, o trio Ignácio, Thiago Silva e Freytes iria para o jogo, enquanto Canobbio perderia a vaga no time e ficaria como opção no banco de reservas.

O Fluminense entra em campo, nesta segunda-feira, 30, para medir forças com a Inter de Milão pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, em Charlotte, nos EUA. Assim, o técnico Renato Gaúcho testou uma nova formação, com três zagueiros, durante os treinos em Colúmbia, antes do confronto decisivo. A informação é do portal “ge”.

Além disso, outra possível mudança pode acontecer no meio de campo. Isso porque Facundo Bernal pode ser titular no lugar de Hércules, por opção do comandante tricolor.

No sistema ofensivo, a tendência é que Germán Cano seja o titular na disputa contra Everaldo. O argentino entrou no lugar do centroavante e ganhou mais minutagem. O camisa 9, por sua vez, tem recebido críticas por sua insegurança nas finalizações.

Assim, o Fluminense deve ir a campo com a seguinte escalação: Fábio; Ignácio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato, Renê; Arias e Cano