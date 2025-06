Premiação no Mundial paga quase todo investimento do Palmeiras por dupla

O Palmeiras segue comemorando sua classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes, após bater o Botafogo por 1 a 0. Contudo, mais que no sentido esportivo, o Verdão também vem celebrando a premiação recebida na competição. Afinal, até este momento, o clube já arrecadou R$ 219,8 milhões em todo o torneio até aqui.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Este valor, para efeito de comparação, equivale a 81% da quantia investida pelo Palmeiras para trazer Paulinho e Vitor Roque, as duas contratações mais caras da história do clube. O camisa 10 chegou por R$ 115 milhões, enquanto o ex-Barcelona foi contratado por R$ 154 milhões. Juntos, portanto, eles totalizaram R$ 269 milhões de investimento ao Verdão.

Caso consiga uma classificação para a semifinal, o Palmeiras lucraria mais R$117 milhões na premiação, somando R$ 336,8 milhões no total. Este valor supera não só o investimento feito pela diretoria para trazer Paulinho e Vitor Roque, mas também se aproxima da quantia paga pelo Chelsea para contratar Estêvão. O clube inglês investiu R$ 358 milhões no reforço.

Dos R$ 83,6 milhões pela participação no torneio, aproximadamente R$ 65,8 milhões já foram depositados quando o clube ainda estava no Brasil. Esta foi uma forma que a diretoria encontrou para não pagar tantas taxas de impostos dos Estados Unidos. O Palmeiras, aliás, chegou a conversar com Flamengo, Botafogo e Fluminense para abrir uma empresa no país e diminuir os impactos tributários, mas as conversas não seguiram.

Agora, o Palmeiras mantém suas atenções para o duelo contra o Chelsea. As equipes se enfrentam na próxima sexta-feira (04/7), às 22h, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.