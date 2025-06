Palmeiras inicia preparação para duelo contra o Chelsea pelo Mundial

Afinal, os jogadores que atuaram por mais tempo no triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo , no último sábado, fizeram atividades regenerativas. Assim, não estiveram no campo Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez, Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Allan, Mayke, Mauricio, Facundo Torres, Estêvão, Paulinho, Vitor Roque e Luighi.

O Palmeiras voltou aos treinos nesta segunda-feira (30) e iniciou os preparativos para o duelo contra o Chelsea, válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O técnico Abel Ferreira comandou a atividade sem praticamente metade do plantel na Filadélfia.

Os goleiros Weverton, Marcelo Lomba e Mateus fizeram treinos específicos da posição. Por outro lado, dez jogadores realizavam um trabalho técnico: Micael, Benedetti, Naves, Marcos Rocha, Vanderlan, Lucas Evangelista, Raphael Veiga, Felipe Anderson, Flaco López e Thalys.

Com lesão na coxa esquerda, Murilo segue em tratamento no departamento médico. No entanto, o defensor não deve mais atuar no Mundial por conta do problema.

Dessa maneira, Abel Ferreira terá mais três dias de treinos até o jogo contra o Chelsea, na próxima sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

O treinador terá que definir os substitutos de Gustavo Gómez e Piquerez, que receberam o segundo cartão amarelo e estão suspensos. Micael e Vanderlan são os favoritos a ficar com as vagas.