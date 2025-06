Paiva se manifesta e dá versão sobre interferência de Textor no Botafogo

Treinador admite ciência da insatisfação do proprietário com algumas escolhas, mas nega existência de 'interferência direta' nas escalações

“Interferir na escalação, diretamente, comigo não. Porque ele, ou qualquer presidente ou diretor que disser ‘tem que jogar este ao invés deste’, no segundo a seguir, ele fica sem treinador. Tenho 23 anos de trajetórias, 23 anos que me trouxeram até aqui, e vai ser assim que vou morrer”, garantiu Paiva, ao jornalista Paulo Vinicius Coelho, do “UOL”.

Renato Paiva, demitido nesta madrugada do Botafogo , negou que o dono da SAF do clube, John Textor, interferisse diretamente em escalações. No entanto, o português também fez questão de ressaltar que o empresário não gostava de algumas opções, porém sem interferir.

“Ele não gostava de algumas opções, transmitia aos diretores. Não gostar é legítimo. Mas dizer ‘jogue este ao invés deste’, não. Isso nunca fez, nem tinha hipótese”, complementou.

Paiva assumiu o clube em 27 de fevereiro, substituindo o também português Artur Jorge. Mas, diferentemente do antecessor, ele adotava uma estratégia mais conservadora. A derrota para o Palmeiras, com o time jogando de forma muito defensiva, o que resultou na eliminação do Mundial, gerou grande descontentamento entre os torcedores.

No total, Paiva comandou o Botafogo em 23 jogos. Somou 12 vitórias, três empates e oito derrotas. Deixa o time fora do Mundial na segunda fase e em oitavo lugar no Brasileirão. Mas deixa o Botafogo classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil — quando enfrentará o Bragantino. E para as oitavas da Libertadores, em que terá pela frente a LDU de Quito.