Paiva deixa Botafogo com quarto melhor aproveitamento entre técnicos da era SAF

Treinador português é demitido após Alvinegro perder para o Palmeiras por 1 a 0, no sábado, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes

Renato Paiva comandou o Botafogo em 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas. O aproveitamento corresponde a 56,5%. Os números de Paiva se aproximam do de Luís Castro, o primeiro treinador da SAF (58,7%) e fica atrás também de Fabio Matias (83,3%) e de Artur Jorge (65,5%), técnico campeão brasileiro e da Libertadores.

De maneira repentina, o Botafogo anunciou a demissão do técnico Renato Paiva após eliminação para o Palmeiras, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Assim, o treinador português deixa o comando do clube com o quarto melhor aproveitamento entre os treinadores que dirigiram o time na era SAF. O levamento foi do “Extra”.

A ideia do Botafogo agora é correr contra o tempo para conseguir acertar a contratação de um novo treinador até o retorno do time aos gramados. A volta deve ser no próximo dia 12, em clássico contra o Vasco em Brasília. Até lá, serão duas semanas cheias para treinamentos.

John Textor, aliás, já afirmou que passará a se dedicar mais à Eagle Holding e ao Botafogo. Vale citar que, embora tenha sido muito atuante no Glorioso em 2024, nesta temporada o americano pouco foi visto nos jogos do clube. Nesta segunda-feira, o empresário renunciou ao Lyon, da França.

Paiva chegou ao Botafogo no dia 27 de fevereiro deste ano, depois de longa novela para definir quem comandaria a equipe em 2025. Campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2024, Artur Jorge deixou o clube para aceitar a proposta do Al-Rayyan, do Qatar, na última semana de dezembro.